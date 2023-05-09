В Волгоградской области официально появились три «Рубежа Сталинградской доблести»

Фото: администрация Волгоградской области

В Волгограде в День Победы официально появились «Рубежи Сталинградской доблести». Почетное звание было присвоено Серафимовичу, Котельниково и станице Клетской. Специальные грамоты делегациям населенных пунктов вручил губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.

В Волгоградской области в этом году впервые стали присваивать почетное звание «Рубеж Сталинградской доблести». Его получают населенные пункты, в которых проявлялись героизм и мужество советских солдат и офицеров во время Сталинградской битвы.

- Советские люди, жители Серафимовича, Котельниково, Клетской, жители Сталинграда, Сталинградской области и всей нашей Родины на поле боя и в тылу делали все возможное и невозможное для защиты Родины, родной земли. И победили, - заявил Андрей Бочаров во время церемонии.

Серафимович, Котельниково и Клетская стали первыми населенными пунктами, которым было присвоено почетное звание. Им выделят по 10 миллионов рублей на благоустройство парков и памятных мест. В дальнейшем «Рубеж Сталинградской доблести» будет присваиваться по одному населенному пункту в год.