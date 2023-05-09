В Волгоградской области арктическое вторжение продлится до конца недели

До 12 мая придется потерпеть холодную погоду Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришедшее в начале мая резкое похолодание пока и не собирается отступать. Как минимум до конца этой недели, до 12 мая, арктическое вторжение, пробудет в Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили синоптики регионального ЦГМС.

Ночь после празднования Дня Победы выдастся очень холодной, - в отдельных районах температура опустится до 0 градусов. Днем по области столбики термометра не поднимутся выше 8 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, ветер северо-восточного и северного ветра 6-11 м/с.

11 мая регион накроет туман, днем кратковременные дожди с порывами ветра до 11 м/с. Правда, температура улучшится – потеплеет до +7 и даже +12 градусов. Однако уже 12 мая вернутся заморозки. При прояснении возможно похолодание до 0, ночью - дожди и грозы местами. Днем температура поднимется до +8.

По данным центра «Фобос» влияние арктического вторжение наметилось не только в Волгоградской области, но также в Краснодаре и Крыму, большое количество осадков.