МЧС предупредило волгоградцев о высоком риске пожаров 9 и 10 мая

Чтобы избежать пожаров необходимо соблюдать правила. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

9 и 10 мая в Волгоградской области сохраняется высокая пожароопасность. МЧС предупредило жителей региона о рисках природных ЧП в северо-западной части. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, четвертый класс горимости леса сохраняется в Урюпинском, Нехаевском, Кумылженском, Серафимовичском районах.

- В условиях высокой пожароопасности МЧС рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов, - обращаются к волгоградцам спасатели.

Любое, даже самое незначительное пренебрежение правилами пожарной безопасности может обернуться серьезным происшествием. В случае ЧП необходимо звонить по номеру "101".