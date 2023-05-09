Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2023 11:15

Губернатор Андрей Бочаров поздравил жителей Волгоградской области с Победой

Глава региона передал ветеранам поздравления президента РФ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

9 мая во время военного парада губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил жителей с Победой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, во время праздничного мероприятия на площади павших Борцов глава региона передал ветеранам слова поздравления президента РФ Владимира Путина

После теплых пожеланий здоровья и успехов Бочаров сам обратился к защитникам Отечества, отметив, что День — Победы- это священный праздник для всех.

- Война вошла в каждый дом, в каждую советскую семью. Унесла миллионы человеческих жизней. Вечная память павшим. Вечная слава живым. С праздником! С Днем Великой Победы! – поздравил губернатор присутсвующих.