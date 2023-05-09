В Волгограде в загоревшейся после столкновения с отбойником Газели погиб водитель

В ДТП погиб водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария с участием «Газели» произошла ранним утром 9 мая в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 4.02 часа 40-летний водитель ехал на улице Неждановой со стороны улицы Азизбекова в направлении Советского района.

- Примерно в 800 метров от дома 38 по Неждановой совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание кабины и кузова автомобиля, - уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Пострадавшего водителя госпитализировали. Он получил тяжелые ожоги, в результате сего погиб уже в больнице.