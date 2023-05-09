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НовостиОбщество9 мая 2023 8:13

В Волгограде на Мамаевом кургане в память о павших воинах возложили цветы

Губернатор Андрей Бочаров отдал дань памяти героям ВОВ
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 9 мая, в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде возложили цветы и венки к Вечному огню. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, в памятных мероприятиях принял участие губернатор региона Андрей Бочаров, а также ветераны, представители духовенства и различных ведомств, жители и гости города-героя.

- Волгоградская область является центром патриотического воспитания, где ведут активную работу по сохранению исторической памяти, восстановлению исторической справедливости, - уточнили в обладминистрации.

Отметим, что 9 мая во всех районах региона проходят сотни праздничных мероприятий (подробная программа).