9 мая во всех районах Волгограда прогремит праздничный салют

Наблюдать салют можно будет с восьми площадок Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 9 мая, во всех районах Волгограда в 22.00 прогремит праздничный салют. Наблюдать его можно будет сразу с восьми площадок. Необязательно ехать в центр города, можно найти удобную точку неподалеку от дома и проникнуться праздничным настроением Дня Победы.

Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, горожане смогут насладиться залпами с восьми площадок. Можно приехать на Центральную набережную или Мамаев курган. Также салют будет видно в ЦПКиО, в Красноармейском районе на бульваре Энгельса, в сквере Доблести и Славы в Кировском районе, в Советском на улице Калининградской, в Дзержинском в парке Героев-летчиков, на площади Металлургов (Царицынская опера) в Краснооктябрьском районе, на площади Дзержинского в Тракторозаводском.