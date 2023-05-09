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НовостиПроисшествия9 мая 2023 6:45

Под Волгоградом на «десятке» разбилась компания из четырех человек

Пострадавших доставили в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Фото: Александр ПАНОВ

На трассе в Волгоградской области на полной скорости перевернулась «десятка», в которой находились четыре человека. Все они попали в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Старополтавском районе вечером 8 мая.

- 31-летняя женщина-водитель за рулем «ВАЗ-2110» на 23-м километре автодороги «Торгун-Гмелинка» не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в полиции.

В результате аварии пострадали водитель, трое пассажиров от 18 до 23 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.