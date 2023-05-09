Под Волгоградом на памятном знаке выбили новые имена погибших в СВО героев

Фото: пресс-служба администрации Камышина.

Накануне, 8 мая, в городе Камышине Волгоградской области у памятного знака погибшим военнослужащим прошел митинг с участием местных жителей. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru глава районного центра Станислав Зинченко, на мемориале появились новые имена – тех, кто героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. На возложении цветов присутствовали родные и близкие павших воинов.

- Погибшие герои останутся в памяти родных и земляков, для которых они стали примером мужества и отваги, навсегда вписав свои имена в военную летопись России, - отметил глава Камышина Станислав Зинченко.

Добавим, что в этот день в также городе состоялось шествие «Георгиевская лента».