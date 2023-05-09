В Волгограде организаторы популярного фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» сообщили о закрытии Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне организаторы популярного в Волгограде фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» заявили о закрытии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru основатели проекта, это непростое решение принималось в течение года. В итоге команда предлагает горожанам фестиваль с видом на Волгу. Оценить новый формат можно будет 19 и 20 мая в новом амфитеатре на Центральной набережной.

- Название и лейтмотив будут другими. Но, самое главное, – мы остаемся с вами. Фестиваль будет разделен на две большие зоны: художники и ярмарка мастеров, - говорят организаторы. -

Творческих волгоградцев приглашают принять участие в мероприятии. Количество мест ограничено. Также горожане могут поучаствовать в фестивале в качестве лектора, волонтера, спонсора и партнера (подробности).