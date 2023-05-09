Волгоградский митрополит Феодор пролетел с иконой Александра Невского на самолете Л-29

Фото: пресс-служба Волгоградской епархии.

Накануне, 8 мая, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор побывал на авиационно-учебном центре «КАЧА» и совершил летный крестный ход с иконой Александра Невского на реактивном самолете Л-29. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской епархии, священнослужитель благословил святынями город-герой.

- На память о совместном полете архиерей преподнес в дар авиаторам иконы святого князя Александра Невского, книги о нашем героическом городе и пасхальные куличи, - добавили в епархии.

Добавим, что самолеты предоставили руководители проекта «Русские Авиационные Гонки», которые будут участвовать в авиашоу.