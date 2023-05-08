9 мая в Волгограде пройдут соревнования по высшему пилотажу на самолетах

Пилоты сразятся за Кубок Великой Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде проведут соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. За высшую награду - Кубок Великой Победы сразятся 10 пилотов проекта «Русские авиационные гонки». Организаторы сообщили во сколько волгоградцы смогут посмотреть эффектное шоу. Подробности сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

С 13.00 по 15.00 состоятся соревнования на Кубок Великой Победы по высшему пилотажу на реактивных самолетах Л-29. После получасового перерыва, в 15.30, в небе Волгограда выступят с показательными выступлениями пилотажные группы «Звезда» и «Реакторы», а также сольно на поршневом самолете Як-55 в небеса взмоет Сергей Гуров.

Дополнительным подарком волгоградцам и гостям Волгограда приготовили - Владимир Николаев и Максим Бугаев покажут парный пилотаж на Як-55, а индивидуальные выступления представят Владимир Ильинский и Дмитрий Мотин.

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт Александра Маршала, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу.