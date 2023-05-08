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НовостиОбщество8 мая 2023 16:15

9 мая в Волгограде пройдут соревнования по высшему пилотажу на самолетах

Рассказываем, во сколько можно будет посмотреть авиашоу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Пилоты сразятся за Кубок Великой Победы

Пилоты сразятся за Кубок Великой Победы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде проведут соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. За высшую награду - Кубок Великой Победы сразятся 10 пилотов проекта «Русские авиационные гонки». Организаторы сообщили во сколько волгоградцы смогут посмотреть эффектное шоу. Подробности сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

С 13.00 по 15.00 состоятся соревнования на Кубок Великой Победы по высшему пилотажу на реактивных самолетах Л-29. После получасового перерыва, в 15.30, в небе Волгограда выступят с показательными выступлениями пилотажные группы «Звезда» и «Реакторы», а также сольно на поршневом самолете Як-55 в небеса взмоет Сергей Гуров.

Дополнительным подарком волгоградцам и гостям Волгограда приготовили - Владимир Николаев и Максим Бугаев покажут парный пилотаж на Як-55, а индивидуальные выступления представят Владимир Ильинский и Дмитрий Мотин.

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт Александра Маршала, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу.