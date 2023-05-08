В Волгоградской области с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 294 человека

Волгоградцев чаще стали кусать клещи Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года 294 жителя Волгоградской области обратились к врачам после укуса клещей, однако этот показатель даже не превышает пока среднемноголетних значений. О такой статистике сайту volgograd.kp.ru сообщили в Управлении Роспотребнадзора. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего от клещей страдали жители Волгограда – за помощью к медикам обратились 127 волгоградцев, в Урюпинском районе – 26 человек, в Михайловском – 20, в Волжском -14 человек и замыкает пятерку Дубовский район – здесь к врачам обратились 10 человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают жителям региона, что при обнаружении присасывания клеща, его нужно снять предельно аккуратно, чтобы не оторвать хоботок. Если же сомневаетесь, что сможете это сделать, то обратитесь за помощью к медикам.