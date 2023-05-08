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НовостиОбщество8 мая 2023 12:25

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Отечества у Вечного огня

Губернатор возложил цветы на Площади Павших борцов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: администрация Волгоградской области

Фото: администрация Волгоградской области

Сегодня, 8 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Павших борцов. Вместе с ним в центр города с венками пришли участники Великой Отечественной войны, местными жителями и гостями. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Торжественная церемония началась с минуты молчания в память погибших героев, а затем прошел расчёт роты Почётного караула. Вместе с главой региона и ветеранами возложили цветы и венки к Вечному огню также руководители органов власти, силовики, военнослужащие, сенаторы, депутаты, представители духовенства и различных общественных организаций.

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт Александра Маршала, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу.