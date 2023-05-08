На верхней террасе Центральной набережной Волгограда ожила Аллея скульптур

Композиции будут меняться каждый час Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В самом центре Волгограда сегодня, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, появилась Аллея оживших скульптур. На верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» артисты изображают защитников Волжской твердыни. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

Первые зрители оказались в восторге от увиденного Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На первый взгляд обычные скульптурные фигуры оживают Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В скульптурных композициях запечатлены истории защитников Отечества, от которых первые зрители оказались в восторге. Посмотреть ожившие фигуры можно будет всего лишь два дня – 8 и 9 мая. Композиции меняются каждый час с 11.00 до 17.00.