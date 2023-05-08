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НовостиОбщество8 мая 2023 12:00

На верхней террасе Центральной набережной Волгограда ожила Аллея скульптур

Посмотреть на ожившие скульптуры можно только сегодня и завтра
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Композиции будут меняться каждый час

Композиции будут меняться каждый час

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В самом центре Волгограда сегодня, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, появилась Аллея оживших скульптур. На верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» артисты изображают защитников Волжской твердыни. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.

Первые зрители оказались в восторге от увиденного

Первые зрители оказались в восторге от увиденного

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На первый взгляд обычные скульптурные фигуры оживают

На первый взгляд обычные скульптурные фигуры оживают

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В скульптурных композициях запечатлены истории защитников Отечества, от которых первые зрители оказались в восторге. Посмотреть ожившие фигуры можно будет всего лишь два дня – 8 и 9 мая. Композиции меняются каждый час с 11.00 до 17.00.