На верхней террасе Центральной набережной Волгограда ожила Аллея скульптур

Композиции будут меняться каждый час
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В самом центре Волгограда сегодня, 8 мая, накануне празднования Дня Победы, появилась Аллея оживших скульптур. На верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство» артисты изображают защитников Волжской твердыни. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии города.
Первые зрители оказались в восторге от увиденного
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На первый взгляд обычные скульптурные фигуры оживают
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В скульптурных композициях запечатлены истории защитников Отечества, от которых первые зрители оказались в восторге. Посмотреть ожившие фигуры можно будет всего лишь два дня – 8 и 9 мая. Композиции меняются каждый час с 11.00 до 17.00.