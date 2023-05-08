В Волгоградской области ожидаются магнитные бури 8 мая

Из-за перепадов атмосферного давления возможны головные боли у метеозависимых людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящее испытание предстоит пережить метеозависимым жителям Волгоградской области в понедельник, 8 мая. Помимо дождливой погоды на их состояние могут повлиять перепады магнитного поля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на региональное ЦГМС.

Предпраздничный выходной день не порадует погодой – на территории региона возможны осадки, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 14 м/с. Столбик термометра в этот день не поднимется выше +11 градусов.

В совокупности с пасмурной погодой, нас ожидают большие перепады магнитного поля. Уровень геомагнитной активности оценивается в 6 баллов, поэтому запаситесь обезболивающими препаратами и терпением.