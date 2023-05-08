Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с ветеранами

ФОТО: Администрация Волгоградской области

В канун празднования Дня Победы глава Волгоградской области Андрей Бочаров по традиции встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. В Зале Воинской и Трудовой Славы губернатор пообщался с фронтовиками Георгием Гусевым, Александром Колотушкиным, Александром Медковым, Евгением Роговым, а также жительницей осаждённого Сталинграда Тамарой Колбасиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

- Очень важно, что сегодня мы имеем честь встречаться с вами — фронтовиками. Спасибо вам за то, что вы есть. За то, что вы нам подсказываете, помогаете, поддерживаете, - заявил Андрей Бочаров и поздравил ветеранов с праздником.

На встрече Тамара Колбасина поблагодарила команду региона за инициативу о приравнивании жителей осаждённого Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, что соответствующий закон был принят Госдумой и президентом России.

Помимо поздравлений губернатор обсудил с ветеранами вопросы дальнейшего стратегического развития Волгоградской области на предстоящее десятилетие, подчеркнув, что мнение ветеранского сообщества очень важно.