В Волгоградской области продолжаются поиски 20-летнего Александра Рудакова

ФОТО: vk.com/la_volgograd

В рабочем поселке Городище Волгоградской области на протяжении десяти дней продолжаются поиски 20-летнего Александра Рудакова. Молодой человек пропал без вести 29 апреля, на данный момент помогают его искать активисты поискового отряда «Юг-Спас Волгоград».

По информации поискового отряда, Александр Рудакова в день исчезновения был одет в серую толстовку, синюю футболку, черные штаны. Молодой человек нормального телосложения, у него карие глаза, рост составляет 175 см, у него нормальное телосложение, карие глаза.

По информации поисковой группы, Александр может нуждаться в медицинской помощи. Если вы знаете, где может находиться молодой человек, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или по единому экстренному номеру 112.