Куда сходить 8 мая 2023 в Волгограде: Воинский эшелон, самолеты, световое шоу

В Волгограде масштабно отмечают День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

8 мая 2023 года в Волгограде продолжат масштабно отмечать День Победы. В программе мероприятий на праздник в этот день - ретро-поезд Воинский эшелон на вокзале, концерты на набережной, на рынке и в ЦПКиО, репетиция авиашоу и невероятной красоты световое шоу. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить 8 мая 2023 года в Волгограде и что будет интересного.

Куда сходить 8 мая 2023 в Волгограде: главное в программе праздника

На ж/д вокзале Волгоград-1 с 11.00 до вечера 8 мая 2023 будет стоять ретро-поезд Воинский эшелон с выставкой техники времен Великой Отечественной войны.

8 мая 2023 с 11.00 до 17.00 на Центральной набережной Волгограда у фонтана «Искусство» оживят памятники Мамаева кургана. С 12.00 до 21.00 будут идти концерты. С 11.00 до 18.00 над Волгой здесь будут показывать высший пилотаж, пройдет репетиция авиашоу. Концерты утроят и в амфитеатре: в 17.00 съемки телепрограммы «Играй, гармонь победная!», в 19.30 - споют песни Александры Пахмутовой.

Программа праздничных мероприятий на День Победы 8 мая 2023 в Волгограде в ЦПКиО начнется в 12.00, будет масса интересного для детей и взрослых, в 20.00 начнется концерт ансамбля «Крылатая пехота». 8 мая 2023 в 11.00 начнется концерт в Комсомольском саду, в 20.00 - на Базарной площади Центрального рынка выступит группа «Мегаполис».

Главное в плане мероприятий на День Победы в Волгограде 8 мая 2023 года пройдет на Мамаевом кургане и на БК-31 на набережной. Там снова несколько раз повторят потрясающее световое шоу. На Мамаевом кургане инсталляции начнутся 8 мая 2023 года в 21.00, в 22.00 и в 23.00, на набережной - в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30.

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