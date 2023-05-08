В Волгограде на видео попал момент наезда ВАЗа на 52-летнюю женщину

Женщину сбили на полном ходу Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария в дождливый вечер произошла накануне, 7 мая, в Советском районе Волгограда. 22-летний молодой человек на отечественной «ВАЗ 2107» на полной скорости сбил 52-летнюю волгоградку. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 21.30 молодой волоградец, управляя «семеркой», ехал по проспекту Университетскому. Напротив дома 105а совершил наезд на 52-летнюю женщину. Волгоградка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. С травмами женщину доставили в больницу.