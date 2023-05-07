В Волжском состоится прощание с бойцом «Бессмертного Сталинграда» Владимиром Моисеенко

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В городе Волжский Волгоградской области 8 мая похоронят Владимира Моисеенко, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Прощание с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» пройдет на старом кладбище. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной думы Андрей Гимбатов.

- Володя навсегда останется в нашей памяти как образцовый боевой товарищ - мужественный, преданный долгу, готовый на самопожертвование ради братьев по оружию, - отметил Андрей Гимбатов.

Владимир Моисеенко родился в Быковском районе, срочную службу прошел в Южной Осетии. Жил и работал в Волжском вместе с семьей, у него были сын и дочь. Отправился на СВО в качестве добровольца. В январе перешел в отряд «Бессмертный Сталинград» штурмовиком.

- Он был прекрасным Воином и настоящим товарищем. К огромному сожалению, получил в бою тяжелые раны и ушел из жизни, - добавил депутат Госдумы.

Прощание с Владимиром Моисеенко пройдет 8 мая в 10.50 в зале отпевания старого кладбища.