8 мая ряд дорог в центре Волгограда будут перекрыты Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Торжества, проходящие в течение нескольких дней, не обходятся без перекрытия дорог. 8 мая станут пешеходными ряд улиц в центре города. Водителям необходимо учитывать ограничения, планируя свои поездки. Сайт volgograd.kp.ru публикует, какие дороги перекроют в Волгограде 8 мая 2023 года.

Нулевую продольную закроют для машин с 23.00 7 мая до 14.00 8 мая 2023 в границах улиц 7-й Гвардейской и Маршала Крылова, с 14.00 8 мая до 23.00 9 мая 2023 – между улицами Калинина и Маршала Крылова. С 23.00 7 мая до 14.00 8 мая 2023 пешеходными станут дороги на улицах 7-й Гвардейской (от набережной до Советской), Землянского (от набережной до пр. Ленина). Улица Краснознаменская будет перекрыта с 23.00 7 мая до 23.00 9 мая 2023 от Советской до Набережной 62-й Армии.

На улице Комсомольской запретили проезд автомобилям в границах Советской и набережной с 18.00 7 мая до 23.00 9 мая 2023. Улицу Чуйкова перекроют от Краснознаменской до Комсомольской с 22.00 8 мая до 23.00 9 мая 2023.

С 22.00 8 мая до 12.00 9 мая 2023 станут пешеходными площадь Павших Борцов, прилегающие к ней улицы Гоголя, Ленина, Володарского, Аллея Героев, вся улица Мира. В это время общественный транспорт не будет делать остановку на четной стороне улицы Краснознаменской. С 15.00 8 мая по 24.00 9 мая 2023 на Мамаевом кургане будет перекрыта дорога со Второй продольной к телецентру.

В случае скопления большого количества людей во время шоу «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане могут перекрыть дорогу на Первой продольной 8 мая 2023 года от улицы Комсомольской до улицы Маршала Крылова с 20.00 до 24.00. В этом случае объездными станут улицы Краснознаменская, Коммунистическая, 7-й Гвардейская, Крылова, Кубинская, Вторая продольная, Пугачевская.

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