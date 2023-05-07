«Ротор» с разгрома начал финальный этап Второй лиги

Фото: СК "Ротор"

В группе 1 Второй лиги 7 мая стартовал финальный этап. «Ротор» его открыл домашней уверенной победой над «Биологом-Новокубанск». Матч на «Волгоград Арене» завершился крупным выигрышем волгоградской команды со счетом 3:0.

Под занавес первого тайма «Ротору» удалось забить 2 гола подряд, Сергей Обивалин на 41-й минуте открыл счет, спустя 3 минуты Юрий Завезен упрочил преимущество «сине-голубых». Почти сразу после перерыва Сергей Обивалин оформил дубль. На трибунах «Волгоград Арены» присутствовали 10 842 зрителя.

«Ротор» набрал 55 очков, сравнявшись в таблице с «Чайкой». Однако коллектив из Песчанокопского свой матч проведет позже. В следующем туре подопечным Алексея Стукалова предстоит встретиться с «Форте» в Таганроге. Игра между командами, которые недавно играли друг с другом, пройдет 14 мая.

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