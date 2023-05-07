В Волгоградской области непогода оставила несколько поселков без электричества и воды

В некоторых поселках региона электричества нет из-за непогоды Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области уже несколько дней бушует непогода. 7 мая из-за ливней и шквалистого ветра несколько поселков Городищенского района остались без электричества и воды. О технологических нарушениях рассказал глава района Сергей Будников.

- Сегодня в результате погодной стихии на подстанции Степная 110/10 произошло технологическое нарушение. Без электроснабжения остались несколько поселений нашего района, - написал на своей страничке во «ВКонтакте» глава Городищенского района.

В настоящее время коммунальщики проводят ремонт электрооборудования. Так электричество уже вернулось в Красном Пахаре. В ближайшие часы свет появится в Новой Надежде. Дольше всего придется оставаться без электроснабжения людям в Степном – в поселке электричество появится до конца суток.

У многих жителей в домах водонагреватели и насосы для набора воды из скважин – оборудование работает от электричества. Так что дома в поселках остались еще и без воды.

- С главами поселений обсудили необходимость организованного подвоза воды до окончания ремонтных работ, - добавил Сергей Будников.

Напомним, в Волгоградской области в течение нескольких дней ветер дует с порывами до 20 м/с. 8 мая такая погода сохранится.