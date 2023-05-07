В Волжском подросток во второй раз за несколько дней пропал без вести

Фото: "ЛизаАлерт"

В городе Волжский Волгоградской области снова организовали поиски подростка. 16-летний Артем Артеменко ушел из дома 6 мая и не вернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Подросток в день пропажи был в зелено-желтой футболке, синих спортивных штанах, темных носках. Его рост – 178 сантиметров, юноша худощавого телосложения, у него русые волосы, светло-карие глаза. Волгоградцев и волжан просят помочь в поисках. Жители, которые могли видеть Артема, могут позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52.

За последние несколько дней подростка ищут не в первый раз. Его искали вместе с другом 5 мая. Поиски завершились благополучно. Но на следующий день юноша снова сбежал.

Напомним, в Волгоградской области продолжаются поиски 20-летнего Александра Рудакова. Его ищут с 29 апреля.