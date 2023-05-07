В Волжском в День Победы перекроют дороги

В Волжском в День Победы перекроют 2 дороги Фото: Андрей МИРЕЙКО

В день празднования 9 мая в городе Волжский Волгоградской области некоторым автомобилистам придется корректировать свои поездки. В День Победы в городе-спутнике будут закрыты для проезда некоторые улицы. Сайт volgograd.kp.ru публикует, где в Волжском перекроют дороги 9 мая 2023 года.

Как рассказали в администрации города, 9 мая 2023 года с 15.00 до 21.00 будет перекрыт второй съезд направо с проспекта Ленина на территорию парка «Волжский». С 9.30 до 12.00 для автомобилей закроют движение по улице Лысенко в границах улиц Чапаева и Красных комиссаров в поселке Краснооктябрьский.

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