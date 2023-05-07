В Волгограде ребенок попал в больницу с подозрением на корь

В Волгограде возможен новый случай кори Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде есть подозрения на новый случай заболевания корью. С признаками опасной инфекции был госпитализирован ребенок. Сейчас он проходит обследование, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Из семьи школьника в профильный стационар госпитализирован ребенок с признаками инфекционного заболевания, проводится необходимое обследование. Согласно предписанию Роспотребнадзора проводятся мероприятия для недопущения распространения инфекции, в том числе подчищающая иммунизация детей, не прошедших полный курс вакцинации, - отметили в облздраве.

В ведомстве добавили, что в поликлиниках региона есть запас вакцины от кори для жителей, кто ранее не прививался и не болел корью.

Пока подозрения на корь у одного ребенка. В школе карантина нет, она работает в обычном режиме.

Напомним, в январе 2023 года в Волгоградской области были 2 случая заболевания корью. Сначала болезнь диагностировали у ребенка, после чего заразилась женщина. До этого случаев заражения корью в регионе не было с 2019 года.