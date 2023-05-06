В аэропорту Волгограда ночью не ловили кроликов на взлетной полосе

В аэропорту не подтвердили происшествие. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сообщения о том, что минувшей ночью летевший из Москвы самолет Airbus не смог приземлиться с первого раза, и был вынужден уйти на второй круг из-за кроликов на взлетной полосе, прокомментировали в аэропорту Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru. В пресс-службе Гумрака опровергли сообщения телеграм-канала Shot о ночном происшествии.

- Такой информации о происшествии от коллег нам не поступало, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

И хотя информация о пушистых диверсантах в Гумраке не подтвердилась, животные на взлетке, из-за которых сбивается расписание полетов, не редкость. Так, лисы-охотники помешали самолету сесть в аэропорту Барнаула. Транспортная прокуратура потребовала от «Авиапредприятия «Алтай» тщательнее следить за ограждением воздушной гавани. В Шереметьево также был случай, когда из-за двух лис воздушное судно ушло на второй круг.

Самолет в аэропорту Владивостока и вовсе столкнулся с лисой. Борт смог самостоятельно зарулить на стоянку, а вот животное не выжило. В аэропорту «Храброво» самолет как-то не мог приземлиться из-за косули. А на взлетную полосу аэропорта Якутии несколько лет назад даже морж приполз.