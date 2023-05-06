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НовостиПроисшествия6 мая 2023 13:12

Фура перевернулась на трассе под Волгоградом, пострадал водитель

58-летний водитель в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Предварительно, водитель большегруза не справился с управлением.

Предварительно, водитель большегруза не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария произошла днем в субботу, 6 мая, на московской трассе. Груженая фура с прицепом вылетела с трассы и перевернулась, перегородив дорогу. 58-летний водитель получил множественные травмы. Случилось все в 12.30 на 927 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Городищенском районе. Предварительно, водитель большегруза не справился с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Водитель 1964 года рождения ехал со стороны Москвы, не справился с управлением, - рассказали в ведомстве.

С места ДТП водителя перевернувшейся фуры увезли в больницу. Он получил сотрясение мозга и множество ушибов.