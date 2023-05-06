Какие дороги перекроют в Волгограде 7 мая 2023

Дороги в центре перекроют на время репетиции парада и подготовки к празднику. Пробкам быть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В схеме перекрытия дорог в Волгограде 7 мая 2023 года оказались многие центральные улицы города. В списке улица Мира, Нулевая продольная. улицы Краснознаменская, 7-й Гвардейской, Комсомольская, дорога к телецентру на Мамаевом кургане от Второй продольной. На большинстве дорог ограничения движения введут только вечером 7 мая. Прилегающие к площади Павших Борцов улицы перекроют уже вечером 6 мая, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Перекрытия дорог 7 мая 2023 в Волгограде на День Победы

- Пл. Павших Борцов, вся улица Мира и частично Ленина, Гоголя, Володарского, Аллея Героев – с 22.00 6 мая до 14.00 7 мая;

- Нулевая продольная будет перекрыта 7 мая 2023 с 18.00 до 23.00 - от 7-й Гвардейской до спуска с Краснознаменской, после ограничения расширят до улицы Крылова (спуск от Мамаева кургана);

- ул. 7-й Гвардейской и Краснознаменскую перекроют от набережной до улицы Советской, ул. Землянского - от набережной до пр. Ленина - с 23.00 7 мая; ул. Комсомольскую - от Советской до набережной - с 18.00 7 мая;

- проехать на Мамаев курган от Второй продольной на автомобиле нельзя будет 7 мая 2023 с 15.00 до 24.00.

Все о перекрытии дорог в Волгограде с 7 по 9 мая 2023 года: список улиц, схема пешеходных зон на День Победы.

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