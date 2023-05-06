Три пешехода и два 11-летних велосипедиста пострадали в ДТП в Волгоградской области

Всех пятерых пострадавших увезли с мест ДТП в больницу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Три пешехода и два 11-летних велосипедиста пострадали в ДТП на дорогах Волгограда и Суровикинского района области за минувшие сутки 6 мая. 58-летнюю и 59-летнюю женщин сбили в Красноармейском, 21-летнюю девушку – в Родниковой долине в Советском. 11-летний велосипедист попал под колеса ВАЗа на Санаторной в Кировском, еще один ребенок на велосипеде пострадал в ДТП с Суровикино, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП пешеходы и велосипедисты доставлены в больницу, - рассказали в ведомстве.

ДТП с пешеходами в Красноармейском случились в 8.10 утра на улице Фадеева и в 16.45 на проспекте Столетова. В первом случае автомобиль двигался задним ходом и водитель не заметил пешехода, во втором – женщина переходила дорогу вне зоны перехода. В Советском же девушку сбили на «зебре».

Велосипедист в Кировском попал под колеса ВАЗа, когда ехал по дороге, а в Суровикино мальчик пересекал проезжую часть и не уступил дорогу автомобилю, сам врезавшись в него.