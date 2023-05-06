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НовостиОбщество6 мая 2023 11:10

В Волгограде губернатор побывал на раскопках с поисковиками

Награды поисковикам вручил и замминистра МВД РФ Александр Кравченко
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Губернатор съездил на раскопки. Фото: АВО

Губернатор съездил на раскопки. Фото: АВО

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

6 мая, перед Днем Победы губернатор Андрей Бочаров отправился на встречу с поисковиками отряда «Безымянная высота» на раскопки в местах сражений Сталинградской битвы возле поселков Майский и Горная Поляна в Советском районе Волгограда. Сопровождали главу региона замминистра МВД РФ Александр Кравченко, который был главой регионального главка и митрополит Феодор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Вы по крупицам восстанавливаете историю нашей страны, историю Сталинградской битвы. Только за 2022 год 1016 человек поднято и перезахоронено, - отметил губернатор на встрече с поисковиками.

В этой экспедиции поисковики отряда уже нашли останки 11 защитников Сталинграда. Всего же их стараниями из безызвестных мест захоронения подняли 750 без вести пропавших солдат. Глава региона вручил поисковикам памятные знаки к 80-летию Сталинградской победы, а замминистра МВД – почетные грамоты.