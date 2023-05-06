В Волгограде 6 мая открыли бюст генералу Шарлю де Голлю

Бюст будет стоять в музее. Фото: АВО

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде 6 мая 2023 года торжественно открыли бронзовый бюст экс-президента Франции Шарля де Голля. Разместили его рядом с орденом Почетного Легиона. На церемонию открытия в город-герой приехали внук генерала Пьер де Голль и другие общественные деятели Франции, сообщили сайту сайт volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области. Автором бюста стал Андрей Тыртышников, который также был на церемонии.

- Все, что объединяло нас вчера и объединит нас завтра, – это вечная франко-российская дружба, которую я защищаю вместе с вами как фундаментальную и универсальную ценность, - отметил на открытии бюста своего деда Пьер де Голль.

Чем ближе праздник, тем больше бюстов появляется в Волгограде. Так, накануне возле школы №98 на Красном открыли памятник маршалу Советского Союза Андрею Еременко. А вот намеченное на 6 мая открытие бюста Василия Ланового перенесли по просьбе родственников.

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