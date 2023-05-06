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НовостиОбщество6 мая 2023 7:09

В Волгограде открыли бюст маршала Андрея Еременко

Памятник защищавшему Сталинград военачальнику появился в школе №98
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Бюст установили перед входом в школу №98.

Бюст установили перед входом в школу №98.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в преддверии 78-летия Победы 5 мая 2023 года открыли бюст маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Еременко. Памятник защищавшему Сталинград военачальнику появился на территории школы №98 в Краснооктябрьском районе города-героя, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Бюст установили перед главным входом в здание.

На торжественной церемонии открытия бюста маршала присутствовала дочь Андрея Еременко. Автором памятника полководцу стал известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков.