В Волгограде открыли бюст маршала Андрея Еременко

Бюст установили перед входом в школу №98. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в преддверии 78-летия Победы 5 мая 2023 года открыли бюст маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Андрея Еременко. Памятник защищавшему Сталинград военачальнику появился на территории школы №98 в Краснооктябрьском районе города-героя, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Бюст установили перед главным входом в здание.

На торжественной церемонии открытия бюста маршала присутствовала дочь Андрея Еременко. Автором памятника полководцу стал известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков.