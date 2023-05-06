Где в Волгограде перекроют дороги 6 мая 2023 года

Дороги в центре перекроют. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На время подготовки и генеральной репетиции парада в Волгограде уже вечером 6 мая 2023 года введут перекрытие дорог на улицах в центре города-героя, прилегающих к площади Павших Борцов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Так, введут ограничения движения и перекроют дороги в Волгограде с 22 часов 6 мая до 14 часов 7 мая 2023 года на площади Павших Борцов, на всем протяжении улицы Мира, а также на прилегающих к ней отрезках улиц Ленина, Гоголя, Володарского и Аллеи Героев. Учтите, что эти улицы будут перекрыты и на время самого парада в День Победы. Ограничения для транспорта введут также с 22 часов 8 мая до 12 часов 9 мая 2023 года. Остановку и стоянку на это время ограничат на четной стороне улицы Краснознаменской.

Также с 7 мая в Волгограде стартуют массовые перекрытия дорог на День Победы, которые продлятся вплоть до окончания праздника 9 мая 2023 года (список улиц, схема пешеходных зон). Так что, если соберетесь на вокзал, учтите эти обстоятельства.

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