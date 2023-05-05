В Волгограде 6 мая изменится график движения трамвая №3

Ремонт на переезде не осуществлялся уже 30 лет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трамвайный маршрут №3, курсирующий по направлению «Улица Ким – Обувная Фабрика» в субботу, 6 мая, изменит график работы. Связано это с капитальным ремонтом переезда на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

С 9.00 до 00.00 трамвайное движение на участке от улицы Буханцева до КИМ будет временно приостановлено. Так, после первых утренних рейсов состав усилит маршрут №4 «Обувная Фабрика – Детский Центр», а его интервал движения сократится 7 минут.

А вот автомобильное движение по Первой продольной магистрали будет осуществляться по 5 полосам из 6.