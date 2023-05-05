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НовостиОбщество5 мая 2023 16:07

В Волгограде 6 мая изменится график движения трамвая №3

Волгоградцам придется потерпеть некоторые неудобства ради ремонта переезда
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ремонт на переезде не осуществлялся уже 30 лет

Ремонт на переезде не осуществлялся уже 30 лет

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трамвайный маршрут №3, курсирующий по направлению «Улица Ким – Обувная Фабрика» в субботу, 6 мая, изменит график работы. Связано это с капитальным ремонтом переезда на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

С 9.00 до 00.00 трамвайное движение на участке от улицы Буханцева до КИМ будет временно приостановлено. Так, после первых утренних рейсов состав усилит маршрут №4 «Обувная Фабрика – Детский Центр», а его интервал движения сократится 7 минут.

А вот автомобильное движение по Первой продольной магистрали будет осуществляться по 5 полосам из 6.