Какие федеральные трассы отремонтируют в Волгоградской области в 2023 году: список

В Волгоградской области отремонтируют 90 километров федеральных трасс Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области начался ремонт на федеральных трассах. В 2023 году дорожно-строительные работы охватят 90 километров магистралей федерального значения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Упрдор Москва – Волгоград.

Дорожники в текущем году завершат ремонт трассы Р-22 «Каспий» на участке с 824 по 838 километр. Ранее были обновлены 10 километров дороги с расширением ее до четырех полос. Оставшиеся 4 километра также будут обустроены с двумя дополнительными полосами. Дорожники сделают разделительные барьеры, чтобы предотвратить лобовые столкновения машин. На перекрестке трассы с дорогой Фролово – Ветютнев появятся переходно-скоростные полосы с освещением.

На трассе Р-22 стартовали работы с расширением проезжей части и на участке с 652 по 663 километр. Возле поселка Новониколаевский строители поэтапно будут обустраивать новые полосы, после чего запустят по ним движение и перейдут для капитального восстановления старых полос.

Продолжается расширение трассы Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград на участке с 643 по 654 километр в Дубовке. На этой же магистрали в этом году отремонтируют отрезок с 504 по 509 километр у Камышина. Обновят рабочие пару участков магистрали Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград: с 633 по 652 километр и с 730 по 750 километр. Еще на 40 километрах федеральных трасс будет нанесен слой для защиты от износа: Р-22 «Каспий» (782-792 километр), Р-228 (470-481 километр, 530-540 километр, 602-612 километр).