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НовостиПроисшествия5 мая 2023 13:13

В Волгоградской области 21-летний рецидивист и подросток наворовали товаров на 35 тыс. рублей

На преступление 16-летнего подростка толкнул его старший товарищ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Молодые люди обнесли магазины в районном поселке Иловля

Молодые люди обнесли магазины в районном поселке Иловля

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Иловлинском районе Волгоградской области суд вынес приговор двух молодым людям, которые обворовали продовольственные и бытовые магазины на 35 тысяч рублей. 16-летний подросток получил наказание в виде 1 года 7 месяцев условно, а его 21-летний ранее судимый наставник 7 лет в тюрьме строгого режима. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Следствием установлено, что 7 июля 2022 года ранее судимый молодой человек предложил своему 15-летнему знакомому обкрадывать различные магазины в рабочем поселке Иловля. Подросток сначала не согласился, но того, как его приятель нанес ему телесные повреждения, согласился.

На протяжении всего дня молодые люди обворовали продовольственные и магазины бытовой техники, общая сумма похищенного составила около 35 тысяч рублей.