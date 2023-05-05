В Волгограде не прекращается стремительное подорожание лука

В Волгограде лук дорожает не первую неделю Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В течение года в регионе резко дорожали то огурцы, то помидоры. Теперь эту неприятную для жителей эстафету перехватил репчатый лук. Этот овощ в Волгограде сильно растет в цене на протяжении нескольких недель. С 25 апреля по 2 мая репчатый лук подорожал на 16,87% - почти на 10 рублей, в среднем килограмм стоит в Волгограде 65 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. Среди других продуктов за неделю в Волгограде выросли цены на баранину (на 2,47%), детские мясные консервы (2,22%), детские фруктово-ягодные консервы (2,21%), маргарин (1,27%), сметану (1,54%), мороженую рыбу (1,34%), поваренную соль (4,03%), пшеничный хлеб (1,96%), макароны (1,6%). Увеличилась стоимость у моркови (на 5,4%), яблок (5,3%), бананов (3,16%).

Есть немногочисленные продукты, которые на прошлой неделе стали выгоднее. На 1,22% снизилась цена на полукопченую колбасу, на 2,5% - на печенье, на 2,3% - на чай, на 8,52% - на картофель, на 12,8% - на огурцы, на 2,02% - на помидоры.