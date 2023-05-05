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НовостиПроисшествия5 мая 2023 11:38

В Волгоградской области рыбаки выловили из реки человеческие останки

СК организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иловлинском районе рыбаки выловили из реки Иловля человеческие останки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР Волгоградской области, страшную находку местные жители сделали 4 мая в пяти километров от районного поселка.

- На костных останках имеется мужская одежда (штаны, футболка), видимых механических повреждений не обнаружено, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По данному факту организована проверка. Следователи назначили ряд судебных экспертиз, в частности, генетическую. Предстоит выяснить, кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах погиб человек.