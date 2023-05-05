В Волгограде нашли фантомное предприятие по реализации крабов

В Волгограде фантомное предприятие занималось реализацией крабов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде регулярно находятся предприниматели, которые ведут незаконную деятельность при производстве продуктов. В городе выявили фантомную организацию по реализации рыбной продукции. Речь об ИП Рыжковой Г.А. Территориальное Управление Россельхознадзора установило, что предприниматель по указанному адресу не осуществлял, кроме того, по документам доставлял крабов в магазины за время, за которое ни один автомобиль не довез бы.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, предприниматель погасил электронные ветеринарные сопроводительные документы на 50 кг варено-мороженного краба, которые были доставлены в магазины автомобилями за 15 минут. Однако по факту расстояние между хозяйственными субъектами можно было преодолеть за 5 суток без учета времени на погрузку и приемку продуктов. Также предприятие на 60 кг камчатского краба в панцире оформило одинаковое время отправления и приемки получателем.

- Данные факты подтверждают перемещение продукции между хозяйствующими субъектами за нелогичный период времени и нарушают прослеживаемость перемещения продукции, - уточнили в Россельхознадзоре.

Крабы к ИП Рыжковой Г.А. от ООО «Фуд Трейд ДВ» с ложными данными о ветеринарно-санитарной экспертизе. По адресу предпринимателя была организована проверка, но никакой реализации рыбной продукции по нему не ведется. Предприятие признали фантомным. Информация об этом была направлена в региональный комитет ветеринарии. Предприятием теперь займутся прокуратура, полиция и налоговая служба.