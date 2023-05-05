В Волгограде 73-летняя пенсионерка «инвестировала» 7,6 млн рублей

Полиция предупреждает о мошенниках. Фото: Александр ПАНОВ

73-летняя жительница Центрального района Волгограда «инвестировала» 7,6 миллионов рублей в брокерскую компанию, которая по факту оказалась мошеннической. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пенсионерка нашла в интернете объявление, гарантировавшее крупный и легкий доход. На протяжении года волгоградка перечисляла крупные суммы денег на счета лжеброкеров. Лишившись всех сбережений, она поняла, что слала жертвой обмана.

- Прежде чем перевести деньги, следует проверить легальность деятельности компании. Помните: брокерские компании используют счета только юридических лиц, - предупреждают полицейские.

Не стоит переводить средства на счета физических лиц – это, скорее всего, мошенники.