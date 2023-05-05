В Волгограде ищут подрядчика для реконструкции танка-памятника Т-34

Точно такой же танк в ноябре прошлого года забрали на реконструкцию. ФОТО: Администрация Волгограда

Администрация Волгограда объявила конкурс на определение подрядной организации, которая займется реконструкцией первого объекта самого протяженного мемориала города-героя. Речь идет о танке Т-34, установленном по проспекту Университетскому в Советском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба мэрии города.

- Памятник является объектом культурного наследия федерального значения, а потому в конкурсе могут участвовать только организации с лицензией, разрешающей выполнять работы сохранению подобных объектов, - пояснили в администрации Волгограда.

В задачу подрядчика входит: привести в порядок основание памятника и гранитную облицовку, заменить поврежденные плиты, восстановить мемориальную надпись и многое другое. Танк Т-34, установленный на Университетском проспекте, является частью мемориала «Передний край обороны Сталинграда 1942-1943гг.», который протягивается почти через весь Волгоград и составляет порядка 30 километров.