19 участников военных действий из Волгоградской области получили машины

Фото: пресс-служба АВО.

5 мая губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил 19 участникам специальной военной операции на Украине, а также боевых действий в Афганистане и Чечне ключи от автомобилей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, военным подарили беленькие «Лады Гранты». Средства на закупку автомобилей выделили из бюджета региона.

- В регионе действуют механизмы поддержки по 30 направлениям, сегодня открыт единый региональный центр помощи семьям участников СВО — комплекс мер постоянно совершенствуется, - уточнили в обладминистрации.

Напомним, сегодня в Волгограде открылся единый центр для поддержки участников СВО.