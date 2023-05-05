В Волгоградской области за неделю подорожал бензин

На волгоградских заправках выросли цены на топливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Долгое время цены на автомобильное топливо в Волгоградской области были практически неизменными. Однако за последнюю неделю подорожали все марки бензина. С 24 апреля по 2 мая в среднем все автомобильное топливо на волгоградских заправках увеличилось в цене на 17 копеек. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные Росстата.

На 13 копеек выросли цены на бензин марки АИ-92 – в среднем за литр он теперь стоит 48,12 рубля. На 19 копеек до 53,47 рубля за литр подорожал 95-й бензин. Топливо марки АИ-98 за неделю выросло в стоимости на 26 копеек – до 60,07 рубля за один литр. А вот дизельное топливо наоборот стало дешевле, правда, только на 2 копейки. Его литр в среднем обходится водителям в 56,36 рубля.