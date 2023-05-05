В Волгограде в массовой аварии пострадал 11-летний ребенок

Столкнулись три машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В аварии, которая произошла 4 мая в Дзержинском районе Волгограда, пострадал 11-летний пассажир. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Симонова около 18.20 часов. в это время 41-летний водитель «ВАЗ-2114» ехал напротив дома №32 и нарушил ПДД.

- Не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который отбросило на встречный автомобиль «Черри Тиго», - уточнили в полиции.

В результате аварии травмы получил юный пассажир «Киа Рио». Его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.