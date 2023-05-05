В Волгограде преступники украли у коммунальщиков 172 млн рублей из платежей за ЖКХ

Группу преступников осудили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 4 мая, Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении группы лиц, укравших 172 миллиона рублей из платежей за ЖКХ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, организатором преступной схемы был заместитель генерального директора ООО «ДонПолимер» Павел Волобуев.

У него было много сообщников. Дмитриев, Григоров, Зайченко, Минович, Кулик через управляющие компании («Дом-Сервис», «УК ЖЭУ-43», «УК Стабильность», «Райкомхоз» и «УК Поскомхоз») похитили миллионы, полученные от собственников жилья. Эти средства предназначались для оплаты услуг МУП «ВКХ», ОАО «Волгоградэнергосбыт».

- Участники преступной группы признаны виновными. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима: Волобуеву, Дмитриеву, Миновичу, Григорову – по 5 лет, Зайченко – 4,6 года, Кулику – 1,7 год, - уточнили в облсуде.