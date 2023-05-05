В Волгограде открылся единый центр для поддержки участников СВО

Фото: администрация Волгоградской области

Сегодня, 5 мая, в Краснооктябрьском районе Волгограда начал свою работу областной центр поддержки участников специальной военной операции и их родственников. Новая площадка находится по адресу: улица Таращанцев, 1А. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает администрация Волгоградской области.

Глава региона Андрей Бочаров прибыл на открытие центра и, пообщавшись с коллективом специалистов, отметил, что в течение трех лет в области будет создан большой многопрофильный центр, в котором будем предусмотрена не только психологическая, социальная реабилитация, но и медицинская помощь.

- Мы подбираем место под такой центр, чтобы выполнить задачу, которая стоит, на самом высоком уровне, — отметил губернатор.

Новая организация призвана координировать действия всех служб для решения задачи помощи бойцам и их членам семьи. Центр будет оказывать помощь в поиске работы, получении дополнительного образования, психологическую, юридическую помощь и многое другое.

Центр помощи разделен на функциональные зоны. В первичном приёме работают администраторы-консультанты, а также находятся цифровой сервер для записи к специалистам. В службе социальных сервисов работают специалисты центра занятости, бюро МСЭ, Фонда социального страхования, МФЦ, соцзащиты: сотрудники различных ведомств организуют приём заявлений, оформляют и направляют их согласно выявленным потребностям, минимизировав при этом действия самих заявителей.