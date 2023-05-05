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НовостиОбщество5 мая 2023 7:14

В Волгоградской области нашли пропавших подростков 15 и 16 лет

Школьники из Волжского пропали 3 мая
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт,

Фото: Лиза Алерт,

5 мая волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили об окончании поисков двух подростков из Волгоградской области. Школьники 15 и 16 лет, проживающие в Волжском, ушли из дома 3 мая, никого не предупредив. Целые сутки сотрудники правоохранительных органов и добровольцы разыскивали несовершеннолетних. Поиски велись также в Волгограде, куда могли уехать друзья.

Они завершились успешно – подростков нашли. В настоящий момент выясняются обстоятельства, при которых дети решили сбежать из дома.

Если у вас есть желание помогать людям, становитесь волонтером поискового отряда "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52).