В Волгоградской области нашли пропавших подростков 15 и 16 лет

Фото: Лиза Алерт,

5 мая волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили об окончании поисков двух подростков из Волгоградской области. Школьники 15 и 16 лет, проживающие в Волжском, ушли из дома 3 мая, никого не предупредив. Целые сутки сотрудники правоохранительных органов и добровольцы разыскивали несовершеннолетних. Поиски велись также в Волгограде, куда могли уехать друзья.

Они завершились успешно – подростков нашли. В настоящий момент выясняются обстоятельства, при которых дети решили сбежать из дома.

Если у вас есть желание помогать людям, становитесь волонтером поискового отряда "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52).