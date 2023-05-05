В Волгоградской области назвали уровень радиационного фона

Радиационный фон в Волгограде и области остается спокойным Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подвели итоги наблюдений за радиационной обстановкой в апреле. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, ситуация остается спокойной. Значения не превысили естественный радиационный фон. Не была зафиксирована техногенная активность.

Радиационные параметры в апреле имели следующие показатели: среднее значение мощности эффективной дозы – 0,09 микрозиверт в час, максимальное значение мощности эффективной дозы – 0,17 микрозиверт в час. В регионе радиационный фон отслеживает 21 автоматизированный пост. 7 из них работают в Волгограде.